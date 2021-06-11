MİT, Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonuyla 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi
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MİT, Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonuyla 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonda 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonda 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonuyla 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MİT, Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonuyla 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi - Haberler
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