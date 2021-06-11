MİT, Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonuyla 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonda 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın kontrolündeki Mahmur Kampı'na düzenlediği nokta operasyonda 'Salih Cizre' kod adlı Hasan Adır'ı etkisiz hale getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı