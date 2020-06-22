'MİT kumpası' davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya...
'MİT kumpası' davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
22.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:54
'MİT kumpası' davasında mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali dolayısıyla duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA