MİT Kumpası Davası'nda karar

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağırmasına ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı "MİT Kumpası Davası"nda karar çıktı. Mahkeme heyeti, aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Yurt Atayün'ün de bulunduğu 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya 10 tutuklu sanık getirilirken, taraf avukatları katıldı. Sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladı. Kararda sanıklar Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılıçarslan'ın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, kararında tutuksuz yargılanırken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kılıçarslan, Musa Metin, Sebahattin Kaplan ve Bilal İrice'nin tutuklanmasına karar verdi. Heyet ayrıca sanıklar Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan Kazım Aksoy ve Ayhan Albayrak'ın "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9'ar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına da hükmetti.

5 SANIĞA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZASI

Sanık Mustafa Gökkılıç'ın "Örgüt üyeliği" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Heyet, sanıklar Oğuzhan Ceylan, Erkan Ünal, Veli Tuluy ve Fazıl Adnan İzgi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

2 SANIK BERAAT ETTİMahkeme heyeti, Mehmet Deveci ve Aykut Güçlü'nün tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet sanık Faik Şaşmaz'ın aynı suçtan daha önce yargılandığı ve sanık hakkında verilen beraat kararının kesinleştiğini belirterek Şaşmaz hakkındaki davanın reddine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerini ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasına ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 154 sayfalık iddianamede ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61. Türkiye Hükümeti, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve 4 MİT mensubu mağdur olarak yer almıştı. İddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve dönemin emniyet, yargı ve MİT sözde imamlarının da içerisinde bulunduğu 15'i firari 34 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" veya "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Gizliliğin ihlali" ve "Nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyordu. İlk duruşma 22 Haziran 2020'de görülmüştü ve MİT'i temsil eden Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı yargılamanın kapalı yapılmasını talep etmişti. Mahkeme de kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek hususları göz önüne alarak, duruşmanın basına kapatılmasına ve yayın yasağı alınmasına karar vermişti. Ayrıca mahkeme, haklarında yakalama kararı bulunan aralarında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 14 sanığın dosyasının ayrılmasına karar vermiş, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Aykut Akbulut'un da dosyasını ayırmıştı. Böylece davada 18 sanık kalmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı