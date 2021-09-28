MİT, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı Kamışlı'da etkisiz hale getirdi
Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın etkisiz hale getirildiği araç PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın fotoğrafı ANKARA - MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın...
Kırmızı bültenle aranan Pkk'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın etkisiz hale getirildiği araç
PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ın fotoğrafı ANKARA - MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.