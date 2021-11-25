MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Haberler
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MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonla 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonla 6 Pkk'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de de 2 terörist etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Terörist Nihat Gören'in bir süre PKK'nın TAK yapılanmasında faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralanıp, tedavisi sonrasında PKK tarafından Gara'da görevlendirildiği öğrenildi.

(Ömer Faruk Karataş-İHA)

MİT Irak'ta 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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MİT operasyonuyla 6 terörist etkisiz hale getirildi! İçlerinden biri PKK'nın sözde sorumlularından çıktı

 Son dakika haber! MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Son dakika haber! MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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