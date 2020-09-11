MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
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MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul'a getirildi.

MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
11.09.2020 00:09 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:12

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul'a getirildi.

MİT, PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğunu belirlediği Özer'i, düzenlediği yurt dışı operasyonuyla yakaladı.

Hava yoluyla İstanbul'a getirilen İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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