MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.
AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.
MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/ Ypg'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.
AA / Ali Kemal Akan - Güncel