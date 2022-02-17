MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi. - Haberler
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MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

AA, Ali Kemal Akan - Güncel
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MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/ Ypg'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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