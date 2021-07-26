PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik Suriye ve Irak'taki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. PKK/KCK sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu Serdar Pir Avesta kod adlı Hakan Ateş,Irak/Hakurk Birkim Köyü yakınlarında MİT tarafından yürütülen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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