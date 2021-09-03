MİT'in operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
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MİT'in operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

MİT'in operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Son dakika haberleri! MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale...
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