MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sincar'da etkisiz hale getirildi
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Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf'un etkisiz hale getirildiği araç ANKARA - MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf'un etkisiz hale getirildiği araç ANKARA - MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.