MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sincar'da etkisiz hale getirildi - Haberler
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MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sincar'da etkisiz hale getirildi

AA - Güncel
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Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf'un etkisiz hale getirildiği araç ANKARA - MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf'un etkisiz hale getirildiği araç ANKARA - MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.

MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sincar'da etkisiz hale getirildi

MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sincar'da etkisiz hale getirildi

AA - Güncel

Tragger, Terör, Irak, PKK, Güncel, Haber

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