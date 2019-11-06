MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve...

MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve...

MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.

06.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:12
MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve...

MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.

Kaynak: AA
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