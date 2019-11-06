MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve...
MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.
06.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:12
MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye'ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Özkan, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 7 yıl altışar ay hapse çarptırıldı.
Kaynak: AA