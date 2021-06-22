MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi
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MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan'ın fotoğrafları ANKARA - MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan'ın fotoğrafları ANKARA - MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi - Haberler
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