Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan'ın fotoğrafları ANKARA - MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan'ın fotoğrafları ANKARA - MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi - Haberler
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