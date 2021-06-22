MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve kırmızı bültenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategoride aranan teröristler listesinde yer alan Ulaş Dersim Kod Ulaş Doğan'ın, Irak'ın kuzeyindeki Türk şahıslara yönelik sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaştı.

TÜRKLER HAKKINDA BİLGİ TOPLUYORDU

Örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalışan teröristin, son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek maksadıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

Bu amaçla eylem planı üzerinde çalışmak amacıyla bölgeye gelen terörist, MİT tarafından 13.06.2021 tarihinde Süleymaniye/Kaladize ilçesinde etkisiz hale getirildi.

UZMANLIK ALANI KANLI SUİKAST EYLEMLERİ

Güvenlik kaynakları, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren Doğan'ın örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde bulunduğuna dikkat çekti. Örgüt bünyesinde Doğan'ın eylemleri nedeniyle örgütte çok hızlı şekilde yükseldiği ve Hakurk Eyaleti'nde yönetici olarak görevlendirildiği, akabinde tüm Irak alanını kapsayacak şekilde Öz Savunma Güçleri Sorumlusu olduğu öğrenildi.

MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde, sınırlarımız ötesinde olası bir eyleme engel olunduğu ifade edildi. Gerçekleştirilen operasyon ile örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanı tanınmayacağı; ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de "PKK ile işbirliğinin kesilmesi" yönünde net bir mesaj verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten