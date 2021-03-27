MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Yaklaşık 3 yıl PKK kamplarında görev alan 'Karker Kürecik' kod adlı Hüseyin İnal'ın, Türkiye'de eylem yapmak amacıyla Metina'daki bir toplantıya iştirak edeceğini tespit etti. Bunun üzerinde Irak/Metina'da gerçekleştirilen operasyonla, örgütün kırsal kadrosuna Yunanistan Lavrion Kampı'ndan katılan Hüseyin İnal ve beraberindeki 2 örgüt mensubu geçen pazartesi günü etkisiz hale getirdi. 

Hüseyin İnal'in, Yunanistan lavrion kampında örgütsel eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katılmak amacıyla 2018'de Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına geçtiği belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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