MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde köşeye sıkışan PKK/KCK mensuplarına nefes aldırmıyor. MİT'in Türkiye sınırlarında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan dolayı sınırlara yaklaşamayan teröristlerin Kandil'in güneyine ve Süleymaniye'ye doğru çekilmeye başladığı tespit edildi. Daha önce terör örgütü tarafından kullanılan Asos ve çevresinde terör örgütü mensuplarının 'bölgede istihbarat toplamak ve yerel şahıslarla irtibatların sıkılaştırması amacıyla' hücreler oluşturduğu da belirlendi. Bu çevrede kurulan hücrelerin örgütün lider kadrolarını Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırmak ve kayıplarına engel olmakla birlikte 'güvenli yollar' ve 'nihai barınma noktaları' bulmak için yürüttüğü faaliyetler adım adım izlendi. Bu süreçte bölgeye gelen örgüt mensuplarının yerel halka barınmak için yüksek meblağalar teklif ettiği ancak yerel halkın bölgede terör örgütü mensuplarını istemediği öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından MİT, hedefindeki üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılmasını önlemek amacıyla düğmeye bastı. Uzun süreli takibin ardından Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde istihbarat çalışması yürütmeyi hedefleyen ve 2014 yılında örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ile 2015 yılında örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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