MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş...
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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