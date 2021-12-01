MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş...

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi. - ANKARA

PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title