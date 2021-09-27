MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından 20 Eylül ve 26 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.