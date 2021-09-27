MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, MİT tarafından 20 Eylül ve 26 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber: MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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