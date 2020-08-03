MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist gri listeden çıktı
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MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist gri listeden çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatınca 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK/KCK'lıdan birinin 'Brüsk İsrail' kod adlı Seyithan Acay olduğu belirlendi.

MİT'in etkisiz hale getirdiği terörist gri listeden çıktı
03.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:01

Milli İstihbarat Teşkilatınca 30 Temmuz 2020'de Şırnak/Gabar kırsalında etkisiz hale getirilen 4 PKK/KCK'lıdan birinin 'Brüsk İsrail' kod adlı Seyithan Acay olduğu belirlendi.

Gri listede arananlar arasında bulunan 1983 doğumlu 'Brüsk İsrail' kod adlı Seyithan Acay'ın; PKK'ya 2006'da katıldığı, 5 yıl İsrail'de kaldığı, 2018'de sözde Botan Saha/Mava Bölgesi sorumlusu olduğu, son olarak Küpeli/Gabar bölgesinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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