MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun...
MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
03.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:37
MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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