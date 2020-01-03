MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun...
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MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun...

MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:37
MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun...

MİT'in düzenlediği operasyonla 'ta yakalanarak 'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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