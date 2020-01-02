MİT'in Arnavutluk'taki FETÖ operasyonu
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MİT'in Arnavutluk'taki FETÖ operasyonu

Arnavutluk'ta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan Harun Çelik'in işlemleri devam ediyor.

02.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:16
MİT'in Arnavutluk'taki FETÖ operasyonu

'ta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan Harun Çelik'in işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Çelik, dün Arnavutluk'ta MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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