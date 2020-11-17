MİT, gri kategoride aranan eylem hazırlığındaki PKK'lıyı etkisiz hale getirdi
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MİT, gri kategoride aranan eylem hazırlığındaki PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

17.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:01
MİT, gri kategoride aranan eylem hazırlığındaki PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda gri kategoride aranan PKK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu Azad Heşet kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gri kategoride aranan Akcan'ın PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi.

Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı. Akcan'ın Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında ticaretle uğraşan yerel halktan haraç topladığı belirlendi.

MİT'in, Akcan'ın "güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı" yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım 2020'de Sincar'ın Suriye sınırında düzenlenen MİT operasyonuyla Akcan etkisiz hale getirildi.

Çukur-barikat eylemi aktörlerindendi

Terör örgütü PKK'ya 2010'da katılan İrfan Akcan, 2015'te Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.

Akcan, 2019 yılında PKK/KCK'nın sözde Sincar gümrük sorumlusu oldu. Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK adına haraç topladı.

Gri kategoride aranan terörist, örgütte bulunduğu süre zarfında Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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