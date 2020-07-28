'MİT görevlisiyim' dedi, yarım milyon dolandırdı Denizli'de kendilerini MİT görevlisi, cumhuriyet başsavcısı gibi tanıtan şahıslar, Y.A.'nın 76 bin 260 dolarını alarak kayıplara karıştı.

Denizli'de kendilerini MİT görevlisi, cumhuriyet başsavcısı gibi tanıtan şahıslar, Y.A.'nın 76 bin 260 dolarını alarak kayıplara karıştı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışması sonrası Şanlıurfa'da yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'dan Denizli'ye gelerek Y.A.'yı arayan iki şahıs, kendilerini MİT görevlisi, cumhuriyet başsavcısı ve Siber Suçlar Şube Müdürü olarak tanıttı. Y.A.'nın isminin FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştığını ve aklanması için banka hesabındaki parayı belirtilen adrese getirmesini istediler. Y.A., banka hesabında bulunan 76 bin 260 doları belirtilen adrese götürerek teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Y.A., polis ekiplerinden yardım istedi. Y.A.'nın ifadesinin ardından harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü paranın teslim edildiği Selçukbey Mahallesi'nden itibaren farklı noktalara ait 40 güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini inceledi. Bir şahsın siyah poşet içinde parayı aldıktan sonra ticari taksi ile kentten ayrıldığını tespit eden polis ekipleri taksi şoförüne ulaştı. Taksi şoförünün ifadesinden Konya otogarına bıraktığı bilgisi üzerine yapılan incelemelerde şüphelinin, C.Y. olduğu tespit edildi.

Soruşturma genişledi, suç ortağı ortaya çıktı

Soruşturmayı genişleten Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.Y.'nin yine ticari taksi ile Antalya'dan Denizli'ye geldiğini tespit etti. Ticari taksi şoförü ifadesinde C.Y.'yi Antalya'dan Denizli'ye getirdiğini, 500 TL taksi ücretinin ise A.C. isimli şahsın hesabından internet bankacılığı üzerinden ödediği öğrenildi. Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında A.C. ve C.Y.'nin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oldukları tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri iki şahsı gözaltına aldı.

Nitelikli dolandırıcılıktan suç kayıtlar var

Nitelikli dolandırıcılık suçlarından kayıtları oldukları öğrenilen C.Y. ile A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA