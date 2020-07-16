MİT Başkanlığı'nda 15 Temmuz etkinliği MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında anma ve saygı etkinliği düzenlendi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında anma ve saygı etkinliği düzenlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde MİT Başkanlığı'nda anma ve saygı etkinliği düzenlendi. MİT Başkanlığı'nın Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle'deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı. Etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan, personele hitaben konuşma yaptı. Darbe girişiminin yaşandığı gece gazi olan MİT mensuplarının da katıldığı etkinlik, 15 Temmuz'a dair özel hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA