12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü
09.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:33
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 26 Ağustos 2016'da 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla yurt dışında öldürüldü.
MİT, 2016'da Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK'lı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında etkisiz hale getirdi.
NE OLMUŞTU?
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 12 polis şehit olmuş 78 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü