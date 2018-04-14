Mistik Yazardan Manisa'da İmza Günü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park'ta düzenlediği kültürel etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda "Mistik Yazar" olarak tanınan Özenay Özdinç, 5 Şubat Yayınları'ndan çıkan "Mucizevi" adlı ikinci kitabı için imza günü düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Mistik Yazar Özenay Özdinç, "Mucizevi" adlı ikinci kitabı için imza günü düzenledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park'ta düzenlenen imza gününe Kültür Şube Müdürü Fırat Özcan, Yazar Özenay Özdinç ve Manisalı kitap kurtları katıldı. Manisa'da olmaktan ve Manisalı kitapseverlerle buluşmaktan mutlu olduğunu ifade eden Yazar Özenay Özdinç, "Mutluluk Reçetesi" adlı kitabının ardından ikinci kitabı "Mucizevi" ile insanlara ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Özdinç, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA