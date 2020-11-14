'Miss Uganda'nın düzenlediği kulübün sahibi adliyeye sevk edildi
14.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:17
ESENYURT'ta koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 'Miss Uganda' yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ESENYURT'ta koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 'Miss Uganda' yarışmasının düzenlendiği eğlence mekanının sahibi, gözaltındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta 'Miss Uganda' adı altında düzenlenen güzellik yarışmasının ortaya çıkmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler bugün yarışmanın düzenlediği gece kulübüne gitti. Gece kulübünün işletmecisi M.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan işletme sahibi ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine getirildi.Gözaltı işlemleri tamamlanan gece kulübünün işletmecisi M.K., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı