Miss Turkey Güzeli yurtdışına açılıyor

Bir arkadaşıyla iş görüşmesi yapan İskenderoğlu, içerisinde sanatın olduğu her projede yer almak istediğini söyledi.

HEDEF BÜYÜTTÜ

Güzel sunucu, "Oyunculuk eğitimi aldım. Bu zamana kadar pek çok yerden oyunculuk teklifleri geldi ama bana uygun görmediğim için kabul etmedim. İyi bir proje olursa neden olmasın?

Oyunculuk konusunda eksiklerimi iyice tamamlamam lazım. İçinde sanat olan her projede olmak istiyorum. Ama şu anda ilk önce yurt dışında yapacağım birkaç iş var." dedi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet