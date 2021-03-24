"Miss Sarajevo" Saraybosna halkının hikayesini farklı bir kurguyla anlatıyor

Ingrid Thobois imzalı "Miss Sarajevo" adlı çalışmada, Saraybosna'ya doğru acı ama umut dolu bir yolculuk okurla paylaşılıyor.

Ingrid Thobois imzalı "Miss Sarajevo" adlı çalışmada, Saraybosna'ya doğru acı ama umut dolu bir yolculuk okurla paylaşılıyor.

Özge Akkaya'nın Fransızca'dan Türkçeye çevirdiği, SaltOkur Yayınlarından çıkan eser hem kişisel bir tarihin hem de yakın dünya tarihinin sızlayan yaralarının arasından geçen bir yolculuk anlatısı olma özelliği taşıyor.

Henüz 20 yaşındaki Joaquim'in kız kardeşi Viviane'ın ölümüyle yüzleşmek ve çocukluğundan kaçmak için kuşatma altındaki Saraybosna'ya doğru uzun bir yolculuğu ile başlayan kitabın ilk durağında 1993 ilkbaharında yaşananlar aktarılıyor.

Babasının ölümü üzerine Paris'ten Rouen'a giden trende, Joaquim'in kendini yeniden bulabilmek için gittiği Saraybosna'da geçirdiği aylara bir kez daha baktığı ikinci durak ise 2017 yazında yaşananları okurla paylaşıyor.

Fransa'da doğan, Afganistan'da Fransızca öğretmenliği yapan, Endonezya'da geliştirme projelerinde yer alan, Orta Asya ve Haiti'de radyo belgesellerinde çalışan yazar Ingrid Thobois, halen İstanbul'da çocuklara ve ilk gençlik dönemine yönelik yazı atölyeleri yapıyor.

Yurtdışında geçen beş yılın ardından yazmaya başlayan ve daha önce Türkçede yayımlanmış "Sollicciano" adlı bir romanı bulunan ödüllü yazarın eserinin tanıtım yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

"Joaquim'in yolculuğuna tanıklık eden okurlar, ne kadar zor olsa da yalnızca kendilerinin cevap verebileceği sorularla yüzleşmek zorundalar: Bir filarmoni orkestrası savaşın sesini bastırabilir mi? U2 ve Iron Maiden dünyanın görmezden geldiği bir kuşatmanın çığlığı olabilir mi? Bir güzellik yarışması savaşın kurallarını ne ölçüde altüst edebilir? Savaşa karşı sivil direnişin en istisnai örneklerinden birisini sergileyen Saraybosna halkını dramatik bir şekilde değil, onlarla yakınlık kuran bir gözlemle ele alan Ingrid Thobois, savaşın ikircikli ritmine benzer bir kurguyla anlatıyor hikayesini."

Tam adı "Miss Sarajevo - veya Kendinden Kaçan Bir Adam" olan çalışmaya, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani