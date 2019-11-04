Miss Bala Filmi

04.11.2019 08:57

Gloria Meyer ailesinin ölümünün ardından kendini toparlamaya çalışan genç bir kadındır. Yas dönemindeki genç kadın kafasını boşaltabilmek için bir arkadaşıyla birlikte Los Angeles'tan Tijuana'ya bir yolculuk yapar. Rahatlatıcı bir tatil olması gereken bu yolculukta ikili bir cinayete tanıklık ederler. İkiliyi sessiz tutmak isteyen genç suç patronu, Gloria'nın arkadaşını kaçırır ve Gloria'yı da kendisi için çalışmaya zorlar. Ancak Gloria'nın radarına girdiği tek kişi suç patronu değildir. Uyuşturucuyla Mücadele Departmanı da Gloria'yı fark eder. Artık Gloria acımasız bir suç organizasyonunun içindeki bir köstebektir. CIA, DEA ve tehlikeli suç patronu Lino arasında süren bu kedi-fare oyununun ortasında kalan genç kadın, sınır ötesi suçun tehlikeli dünyasına çekildiği zaman, sahip olduğunu bilmediği bir güç bulur. Artık hayatta kalmak için tüm kurnazlığını, yaratıcılığını ve gücünü kullanması gerekecektir.

Catherine Hardwicke’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Gloria karakterine Gina Rodriguez hayat veriyor. Gareth Dunnet-Alcocer’ın senaryosunu kaleme aldığı filmin kadrosunda Anthony Mackie, Matt Lauria, Aislinn Derbez, Will Blagrove, Ismael Cruz Cordova gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Catherine Hardwicke

Senaryo: Gareth Dunnet-Alcocer

Oyuncular: Gina Rodriguez, Ismael Cruz Cordova , Matt Lauria, Anthony Mackie, Aislinn Derbez, Cristina Rodlo, Ricardo Abarca, Will Blagrove

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Miss Bala

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Meksika, ABD

Orijinal Dili: İspanyolca, İngilizce

Filmin Süresi: 104 dk.

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com