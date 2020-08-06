Mişri: Hafter'e destek için gönderilen paralı savaşçılarda hareketlilik gözlüyoruz Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Libya'ya son bir ayda yabancı paralı asker ve mühimmat taşıyan en az 110 uçuş yapıldığını söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Libya'ya son bir ayda yabancı paralı asker ve mühimmat taşıyan en az 110 uçuş yapıldığını söyledi.

Başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Mişri, görüşmenin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Mişri, görüşmede, düzensiz göçle mücadele, Libya krizinin siyasi çözümünü ve Türkiye ile ticari ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Sirte ve Cufra'daki Hafter milislerine verilen desteğe ilişkin bir soru üzerine Mişri, "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların bölgedeki tüm hareketliliklerini gözlüyoruz. Bir aylık sürede (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mişri, Libya krizinin çözümüne ilişkin ise "Libya ve Türkiye'nin bu konudaki tavrı net. Barışçıl siyasi çözümü destekliyoruz. Ama askeri seçeneği de gerçekleştirebilecek güçteyiz." dedi.

Kaynak: AA