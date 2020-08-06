Mişri: Hafter'e destek için gönderilen paralı savaşçılarda hareketlilik gözlüyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mişri: Hafter'e destek için gönderilen paralı savaşçılarda hareketlilik gözlüyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Libya'ya son bir ayda yabancı paralı asker ve mühimmat taşıyan en az 110 uçuş yapıldığını söyledi.

06.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:11

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Libya'ya son bir ayda yabancı paralı asker ve mühimmat taşıyan en az 110 uçuş yapıldığını söyledi.

Başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Mişri, görüşmenin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Mişri, görüşmede, düzensiz göçle mücadele, Libya krizinin siyasi çözümünü ve Türkiye ile ticari ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Sirte ve Cufra'daki Hafter milislerine verilen desteğe ilişkin bir soru üzerine Mişri, "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların bölgedeki tüm hareketliliklerini gözlüyoruz. Bir aylık sürede (Hafter'e destek için) 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı." ifadelerini kullandı.

Mişri, Libya krizinin çözümüne ilişkin ise "Libya ve Türkiye'nin bu konudaki tavrı net. Barışçıl siyasi çözümü destekliyoruz. Ama askeri seçeneği de gerçekleştirebilecek güçteyiz." dedi.

Mişri: Hafter'e destek için gönderilen paralı savaşçılarda hareketlilik gözlüyoruz

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti 3. Sayfa
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 486 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Güncel
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Koronavirüs tedavisinin ardından görevine dönen sağlık personeli darp edildi
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Eski eşinden ölüm tehdidi alan kadının yardım çığlığı: Saatte 600 mesaj atıyor
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Dezenfektan özelliği bulunan bıttım sabununa talep koronavirüs sürecinde 5 kat arttı
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Sigara izmariti tarlayı küle çevirdi,TIR dorselerini vatandaşların duyarlılığı kurtardı
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Son Dakika: Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrıldı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ümit Dündar Deniz Demir Bekir Pakdemirli Bülent Bostanoğlu
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Jose Sosa Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Mişri: Hafter'e destek için gönderilen paralı savaşçılarda hareketlilik gözlüyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 17:24:26. #1.14#
title