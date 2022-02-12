Misrata'daki askeri güçler: Libya Temsilciler Meclisinin münferit hareketini kabul etmiyoruz

Libya'da başkent Trablus'un doğusundaki Misrata kentinden çok sayıda askeri güç, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) Fethi Başağa'yı Başbakan seçmesine tepki gösterdi ve TM'nin, siyasi ve anayasal sürece ilişkin tek başına hareket etmesini kabul etmediğini açıkladı.

TM'nin, Abdulhamid Dibeybe hükümeti yerine Başağa'yı başbakan seçmesiyle ilgili olarak Misrata'daki 21 taburdan ortak yazılı açıklama yapıldı.

Başağa'nın başbakan seçildiği meclis oturumunun "komedi" olarak tanımlandığı açıklamada, TM'nin, siyasi ve anayasal sürece ilişkin kararların, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile uzlaşarak alınmasını öngören anlaşmaların tümünü hiçe saydığı ve tek başına hareket ettiği ifade edildi.

Açıklamada, buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin, henüz üzerinde uzlaşma sağlanamayan anayasayla ilgili düzenlemeler başta olmak üzere ülkeyi geçiş döneminden çıkaracak çalışmalara öncelik vermesi ve başbakan belirlenmeden önce anayasal düzenlemelerin yapılmasını şart koşması takdir edildi.

TM'nin ise daha önce varılan uzlaşıları bir kenara atarak doğrudan başbakan belirleme ve ülkenin kaderini belirleyecek konularda Libya Devlet Yüksek Konseyi ile istişare etmeden karar alma yoluna gittiği ifade edildi.

Açıklamada, "TM'nin, ülkedeki geçiş sürecinin son bulması ve devlet başkanlığı ile parlamento seçimlerinin yapılmasından önce anayasal ve siyasi süreçle ilgili münferit kararlar almasının kabul edilmediği" dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, tüm taraflara "sivil devlet" ve "otoritenin barışçıl yollarla el değiştirmesi" ilkelerinin korunması için siyasi uzlaşıdan sapmama uyarısında bulunuldu.

Öte yandan Trablus'ta devlete bağlı en büyük askeri güç olan 166. Tabur'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gayrimeşru bir hükümetin Trablus'a girmesine ve uğrunda çok sayıda şehit verilerek güvenliği sağlanan bu kentte istediğini yapmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Misrata'daki taburların tutumunun desteklendiği ifade edilen açıklamada, sivil devletin korunması ve arzulanan darbenin gerçekleşmemesi için yapılacak bir görevlendirmeye hazır olunduğu aktarıldı.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisi'nin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.