Mispacoz uyarıyor!

29.08.2019 11:15

İLANDIR

2009 yılında 12 m2'lik bir depoda 300 kıyafetle başlayan moda serüvenimiz, her geçen gün çizgisini ileri taşıyarak ülkemizin birçok bölgesindeki müşterilerine sezonun en tarz parçalarını ve modanın sıcaklığını taşımaya devam etmektedir.

İşini severek yapan, genç, dinamik ve insanlara daha iyi hizmet vermeyi kendine prensip edinen ekibimizle birlikte daha fazla insana ulaşmak en büyük hedefimiz. Türkiye'nin doğusundan batısına bu coğrafyanın her noktasında, herkesin beğenerek giyebileceği kıyafetleri en uygun fiyatlarla sizlere ulaştırıyoruz.

Bugün emin adımlarla ilerlediğimiz bu yolda her ay on binlerce ürün satışı ile sizlere dilediğiniz gibi hizmet sunmaktayız. Whatsapp ve telefon ile sipariş seçeneklerini de içeren pratik, hızlı ve güvenli alışverişi siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz SSL (Secure Socket Layer) sistemi ile korunmakta olup 128 bit ile şifrelenmiştir. Yapacağınız tüm alışverişler güvenlidir. Kapıda ödeme ve tüm banka kartlarına 12 taksite kadar birçok seçenek ile hizmet veren Mispacoz.com, her daim müşteri memnuniyeti ilkesini ön planda tutmaktadır.

Mispacoz.com' da Hızlı Teslimat, Uygun Fiyat, Kaliteli Ürün, Güvenli Alışveriş, 7/24 Destek, Farklı Ödeme Seçenekleri ve daha pek çok fırsat sizleri bekliyor!

"Modayı yakalamak ve farklı tarzları uyum içinde birleştirmek artık zor değil!" Mispacoz.com ailesinin bir parçası olmanın sağladığı bütün ayrıcalıklardan sizler de keyifle faydalanabilirsiniz.