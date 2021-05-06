Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Fethiyespor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Fethiyespor maçıdır. Peki Yomra Spor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Fethiyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yomra Spor - Fethiyespor maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Yomra Spor - Fethiyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Trabzon'da oynanacak.
YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)
HASAN HÜSEYİN TETİK(1. Yardımcı Hakem)
FERDİ KARADORUK(2. Yardımcı Hakem)
OZAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)
FETHİ SERKAN KOÇAK(Gözlemci)
SEZAİ ARSLAN(Temsilci)
SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)