Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Fethiyespor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Fethiyespor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Fethiyespor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Fethiyespor maçıdır. Peki Yomra Spor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Play Off Müsabakaları çeyrek final maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yomra Spor - Fethiyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yomra Spor - Fethiyespor maçı 6 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yomra Spor - Fethiyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da oynanacak.

YOMRA SPOR - FETHİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)

HASAN HÜSEYİN TETİK(1. Yardımcı Hakem)

FERDİ KARADORUK(2. Yardımcı Hakem)

OZAN ERGÜN(Dördüncü Hakem)

FETHİ SERKAN KOÇAK(Gözlemci)

SEZAİ ARSLAN(Temsilci)

SEBAHATTİN ARTUN(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Seda Sayan Burcu Biricik
Spor Gomes Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Fethiyespor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 01:38:45. #1.16#

title