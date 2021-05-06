Mislicom 3.Lig Yomra Spor - Fethiyespor Play Off Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak play off çeyrek final Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yomra Spor - Fethiyespor maçıdır. Peki Yomra Spor - Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?