Mislicom 3.Lig Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.03.2021 01:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:57
Mislicom 3.Lig Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçıdır. Peki Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 25. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YALOVASPOR - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

YALOVASPOR - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yalovaspor - Şile Yıldızspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YALOVASPOR - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yalova'da oynanacak.

YALOVASPOR - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN BAKAN(Hakem)

ADNAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)

KEREM CANDAŞ(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET İHSAN DERME(Dördüncü Hakem)

ÖZLEM YAPAKLAR(Gözlemci)

IŞIK ALACAKOÇ(Temsilci)

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