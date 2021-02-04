Mislicom 3.Lig Yalovaspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Yalovaspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

04.02.2021 01:06 | Son Güncelleme: 04.02.2021 01:09
Mislicom 3.Lig Yalovaspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Yalovaspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki Yalovaspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 19. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Yalovaspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

YALOVASPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalovaspor - Arhavi Spor maçı 4 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

YALOVASPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yalovaspor - Arhavi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

YALOVASPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yalova'da oynanacak.

YALOVASPOR - ARHAVİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDOĞAN ÖZKAYA(Hakem)

SİNAN ERTİNĞÜ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKTUĞ HAZAR EREL(2. Yardımcı Hakem)

ERTUĞRUL KÖSTERELİOĞLU(Dördüncü Hakem)

BAHADIR KAYIŞOĞLU(Gözlemci)

NEVZAT SÜZEN(Temsilci)

İRFAN ÖZER(Temsilci)

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