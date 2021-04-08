Mislicom 3.Lig Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçıdır. Peki Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 02 30. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
TEKİRDAĞSPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı 8 Nisan Perşembe günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.
TEKİRDAĞSPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tekirdağspor - Atlas Maden Çengelköyspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
TEKİRDAĞSPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Tekirdağ'da oynanacak.
TEKİRDAĞSPOR - ATLAS MADEN ÇENGELKÖYSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
TOLGA SANCAK(Hakem)
ERTAN BAŞDAĞ(1. Yardımcı Hakem)
MİRAÇ BERK KÖLEMEN(2. Yardımcı Hakem)
CANTÜRK KILIÇ(Dördüncü Hakem)
MAHMUT TURGAY KAPDAN(Gözlemci)
GÜNDOĞDU YİĞİT(Temsilci)
SERKAN YURDABAK(Temsilci)