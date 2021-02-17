Mislicom 3. lig Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?
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Mislicom 3. lig Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

17.02.2021 01:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:37
Mislicom 3. lig Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Maç ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçıdır. Fakat maç TFF'nin resmi sitesinde ertelendi olarak belirtildi. Peki maç neden ertelendi? Ne zaman oynanacak?

Mislicom 3. lig karşılaşmalarından bazılarında ertelenme kararı alındı. Bu maçlardan birisi Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor maçıdır. Peki, Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor Mislicom 3. lig maçı neden ertelendi, maç ne zaman oynanacak?

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Mislicom 3. lig Sultanbeyli Belediyespor - Kozan Spor karşılaşması yoğun kar nedeniyle sonraki bir tarihe ertelendiği düşünülüyor. Maç normalde bugün 17 Şubat Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat büyük olasılıkla yoğun kar yağışı sebebiyle maçta erteleme kararı alındı.

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR - KOZAN SPOR FK MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Maçın hangi tarihe ertelendiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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