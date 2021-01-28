Mislicom 3.Lig Somaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Somaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki Somaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Somaspor - Esenler Erokspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SOMASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Somaspor - Esenler Erokspor maçı 28 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SOMASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Somaspor - Esenler Erokspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SOMASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Manisa'da oynanacak.

SOMASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FURKAN BAKAN(Hakem)

EREN ÖZÇELİK(1. Yardımcı Hakem)

ŞÜKRÜ ÇAVCI(2. Yardımcı Hakem)

MEHMET İHSAN DERME(Dördüncü Hakem)

SERKAN AKARCA(Gözlemci)

S.ZAFER FALAY(Temsilci)

TURGAY BAHADIR SUKAN(Temsilci)