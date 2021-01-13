Mislicom 3.Lig Silivrispor - Muğlaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Silivrispor - Muğlaspor maçıdır. Peki Silivrispor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Silivrispor - Muğlaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Silivrispor - Muğlaspor maçı 13 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Silivrispor - Muğlaspor maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır. Silivrispor - Muğlaspor maçı 12. haftanın erteleme maçıydı. Maç bugün oynanacak.

SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Silivrispor - Muğlaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

BERKAY ERDEMİR(Hakem)

MUSTAFA HAN(1. Yardımcı Hakem)

GÖKMEN ÇAMBEL(2. Yardımcı Hakem)

EGE TÜNAK(Dördüncü Hakem)

MUZAFFER URLU(Gözlemci)

HAKAN HALICI(Temsilci)