Mislicom 3.Lig Silivrispor - Muğlaspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Silivrispor - Muğlaspor maçıdır. Peki Silivrispor - Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Silivrispor - Muğlaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Silivrispor - Muğlaspor maçı 13 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Silivrispor - Muğlaspor maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır. Silivrispor - Muğlaspor maçı 12. haftanın erteleme maçıydı. Maç bugün oynanacak.
SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Silivrispor - Muğlaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, İstanbul'da oynanacak.
SİLİVRİSPOR - MUĞLASPOR MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
BERKAY ERDEMİR(Hakem)
MUSTAFA HAN(1. Yardımcı Hakem)
GÖKMEN ÇAMBEL(2. Yardımcı Hakem)
EGE TÜNAK(Dördüncü Hakem)
MUZAFFER URLU(Gözlemci)
HAKAN HALICI(Temsilci)