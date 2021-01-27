Mislicom 3.Lig Silivrispor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Silivrispor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçıdır. Peki Silivrispor - Karbel Karaköprü Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. ligde 18. hafta maçları oynanacak.Bugünkü maçlardan birisi de Silivrispor - Karbel Karaköprü Belediye Spormaçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİLİVRİSPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Silivrispor - Karbel Karaköprü Belediye Spormaçı 27 Ocak Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

SİLİVRİSPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Silivrispor - Karbel Karaköprü Belediye Spormaçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİLİVRİSPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SİLİVRİSPOR - KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET ECEVİT(Hakem)

ABDURRAHMAN ATABAY(1. Yardımcı Hakem)

OSMAN BARUK(2. Yardımcı Hakem)

NİHAT HARTLI(Dördüncü Hakem)

FAİK KAPSIZ(Gözlemci)

SERKAN SARIÖZ(Temsilci)