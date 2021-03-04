Mislicom 3.Lig Silivrispor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Silivrispor - 1954 Kelkit Belediyespor maçıdır. Peki Silivrispor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Silivrispor - 1954 Kelkit Belediyespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİLİVRİSPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Silivrispor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

SİLİVRİSPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Silivrispor - 1954 Kelkit Belediyespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİLİVRİSPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

SİLİVRİSPOR - 1954 KELKİT BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET GÜNGÖR(Hakem)

RECEP GÜNDÜZ(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN BOZ(2. Yardımcı Hakem)

RECEP AFŞİN(Dördüncü Hakem)

YAVUZ SELİM ERAN(Gözlemci)

HALİL KOCA(Temsilci)

HİKMET GÜNŞEN(Temsilci)