Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
SİLE YILDIZSPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
SİLE YILDIZSPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI HANGİ KANALDA?
Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
SİLE YILDIZSPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
VOLKAN ŞEKER(Hakem)
EMRE ASLAN(1. Yardımcı Hakem)
ÖMER KARAKAYA(2. Yardımcı Hakem)
AYBERG ÖZ(Dördüncü Hakem)
CÜNEYT TANER(Gözlemci)
IŞIK ALACAKOÇ(Temsilci)
MERT TÜKEL(Temsilci)