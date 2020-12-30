Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİLE YILDIZSPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

SİLE YILDIZSPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Şile Yıldızspor - İçel İdmanyurdu SK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİLE YILDIZSPOR - İÇEL İDMANYURDU SK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VOLKAN ŞEKER(Hakem)

EMRE ASLAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER KARAKAYA(2. Yardımcı Hakem)

AYBERG ÖZ(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT TANER(Gözlemci)

IŞIK ALACAKOÇ(Temsilci)

MERT TÜKEL(Temsilci)