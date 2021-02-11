Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - Erbaaspor maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 20. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - Erbaaspor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞİLE YILDIZSPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şile Yıldızspor - Erbaaspor maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ERBAASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şile Yıldızspor - Erbaaspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ERBAASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ŞİLE YILDIZSPOR - ERBAASPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

REŞAT ONUR COŞKUNSES(Hakem)

HARUN ÖZTEKİN(1. Yardımcı Hakem)

EREN ÖKSÜZLER(2. Yardımcı Hakem)

ANIL FURKAN LİMAN(Dördüncü Hakem)

İLKAY GÜNER(Gözlemci)

ÜNAL AKÇA(Temsilci)