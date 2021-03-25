Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:17 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:21
Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

METEHAN ALPAT(Hakem)

EMRAH ULUÇAY(1. Yardımcı Hakem)

FURAZ BÜLGEN(2. Yardımcı Hakem)

HASAN RIZA AKOL(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT TANER(Gözlemci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Erkan Kandemir Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş
Magazin Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 01:21:55. #1.16#
title