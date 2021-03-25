Mislicom 3.Lig Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şile Yıldızspor - Arhavi Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da oynanacak.

ŞİLE YILDIZSPOR - ARHAVİ SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

METEHAN ALPAT(Hakem)

EMRAH ULUÇAY(1. Yardımcı Hakem)

FURAZ BÜLGEN(2. Yardımcı Hakem)

HASAN RIZA AKOL(Dördüncü Hakem)

CÜNEYT TANER(Gözlemci)

TURGAY AYTEPE(Temsilci)