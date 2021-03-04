Mislicom 3.Lig Siirt İl Özel İdaresi Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Siirt İl Özel İdaresi Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki Siirt İl Özel İdaresi Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 04 24. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Siirt İl Özel İdaresi Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı 4 Mart Perşembe günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Siirt İl Özel İdaresi Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Siirt'te oynanacak.

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EGEMEN ARTUN(Hakem)

EMRE ASLAN(1. Yardımcı Hakem)

ÖMER KARAKAYA(2. Yardımcı Hakem)

YAVUZ YASUL(Dördüncü Hakem)

ALKAN AKGÜL(Gözlemci)

MUHİTTİN GÜRSES(Temsilci)