Mislicom 3.Lig Payasspor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Payasspor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçıdır. Peki Payasspor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 22. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Payasspor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAYASSPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payasspor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı 11 Mart Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAYASSPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Payasspor - Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAYASSPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

PAYASSPOR - EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

MEHMET TERECE(Hakem)

BURAK GÜLTEK(1. Yardımcı Hakem)

AHMET BİNGÖL(2. Yardımcı Hakem)

YUSUF KAYA(Dördüncü Hakem)

AYNUR AYSUN AKAR(Gözlemci)

İSMAİL S. ÇOLAK(Temsilci)