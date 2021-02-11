Mislicom 3.Lig Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

11.02.2021 00:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 00:50
Mislicom 3.Lig Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 01 18. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAYASSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı 11 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAYASSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Payasspor - Çankaya Futbol Kulübü maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAYASSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

PAYASSPOR - ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

VELİ KARAKAYA(Hakem)

SEDAT BAYRAK(1. Yardımcı Hakem)

TANSU DOĞAN YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

RAHMİ FATİH ANT(Dördüncü Hakem)

NURETTİN GÜLER(Gözlemci)

ZİYA DİLMEN(Temsilci)

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