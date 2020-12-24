Mislicom 3.Lig Payasspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Payasspor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki Payasspor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Payasspor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payasspor - Belediye Derince Spor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Payasspor - Belediye Derince Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

KEREM YÜKÜNÇ(1. Yardımcı Hakem)

SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)

BURAK BAŞ(Dördüncü Hakem)

AYHAN GÖKSUN(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)