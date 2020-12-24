Mislicom 3.Lig Payasspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mislicom 3.Lig Payasspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

24.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:13
Mislicom 3.Lig Payasspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Payasspor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki Payasspor - Belediye Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Payasspor - Belediye Derince Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Payasspor - Belediye Derince Spor maçı 24 Aralık Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Payasspor - Belediye Derince Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da oynanacak.

PAYASSPOR - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ALPASLAN ŞEN(Hakem)

KEREM YÜKÜNÇ(1. Yardımcı Hakem)

SERVET BOZKURT(2. Yardımcı Hakem)

BURAK BAŞ(Dördüncü Hakem)

AYHAN GÖKSUN(Gözlemci)

MEHMET KEREM GÜVEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İsmail Demir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Cüneyt Çakır Mbwana Samatta Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Hakem İngiltere Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mislicom 3.Lig Payasspor - Belediye Derincespor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 13:13:33. #1.15#
title