Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

30.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:25
Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OSMANİYESPOR FK - KARŞIYAKAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 12:00 'da başlayacaktır.

OSMANİYESPOR FK - KARŞIYAKAMAÇI HANGİ KANALDA?

Osmaniyespor FK - Karşıyaka maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OSMANİYESPOR FK - KARŞIYAKAMAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ŞEREF TAŞTAN(Hakem)

EMİN BARLAS(1. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA BURAK KUŞ(2. Yardımcı Hakem)

SALİH TAŞTEPE(Dördüncü Hakem)

SEDAT SERT(Gözlemci)

İBRAHİM KÜÇÜK(Temsilci)

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