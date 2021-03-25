Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

25.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 25.03.2021 01:18
Mislicom 3.Lig Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 3. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 3. lig karşılaşmalarından birisi Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçıdır. Peki Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 3. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 3. lig Grup 03 28. hafta maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçıdır. Peki üçüncü lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

OSMANİYESPOR FK - CİZRE SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçı 25 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

OSMANİYESPOR FK - CİZRE SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Osmaniyespor FK - Cizre Spor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

OSMANİYESPOR FK - CİZRE SPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Osmaniye'de oynanacak.

OSMANİYESPOR FK - CİZRE SPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

TOLGA AKBABA(Hakem)

İSMAİL SEMİH İLERİ(1. Yardımcı Hakem)

BATUHAN BIYIKLI(2. Yardımcı Hakem)

ERTUĞRUL YOLCU(Dördüncü Hakem)

İLKER KARACİĞER(Gözlemci)

CENGİZ AYDIN(Temsilci)

CİHANGİR KAYA(Temsilci)

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
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